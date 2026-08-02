Холмгрен об уходе Дорта, Уиггинса и Джо: «Блин, это как терять членов семьи»

Звездный центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен описал свои ощущения от обменов товарищей по команде. Этим летом Лугенц Дорт и Аарон Уиггинс стали игроками «Атланты», а Айзейя Джо был отправлен в « Детройт ».