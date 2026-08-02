НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Холмгрен об уходе Дорта, Уиггинса и Джо: «Блин, это как терять членов семьи»

Звездный центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен описал свои ощущения от обменов товарищей по команде. Этим летом Лугенц Дорт и Аарон Уиггинс стали игроками «Атланты», а Айзейя Джо был отправлен в « Детройт ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии