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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эвандер Кэйн может перейти в «Ак Барс». 35-летний форвард набрал 648 очков в 1001 матче в регулярках НХЛ

« Ак Барс » рассматривает возможность подписания нападающего Эвандера Кэйна , сообщил Михаил Зислис.

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