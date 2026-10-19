President Trump’s approval rating has fallen to new lows in at least four recent polls. But a new Washington Post-ABC News poll suggests the political consequences could extend well beyond the president himself.
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