FESCO за девять месяцев 2023 г. увеличила на 4% перевозки дальневосточными каботажными сервисами

Транспортная группа FESCO (FESCO, «Группа») за девять месяцев 2023 года в рамках дальневосточных каботажных сервисов перевезла больше 66 тысяч TEU, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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