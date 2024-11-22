Появились фото заснеженного Брянска

21 ноября Брянск замело снегом. Читатели «НБ» прислали в редакцию фото, как выглядят утренние улицы.Накануне вечером, 21 ноября, в Брянске наступила настоящая зима в конце ноября - областной центр буквально замело снегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии