Сеть доставки суши «Ёбидоёби» (в августе 2026 г. сменила название на «Ё») запускает новое направление продажи готовой еды через автономные холодильники.
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