В России за сутки скончались 834 пациента с COVID-19

В России за сутки скончались 834 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили 4 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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