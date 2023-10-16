В Тазовском районе проходят окружные соревнования по северному многоборью

В Тазовском районе собрались 50 сильнейших спортсменов. Представители Салехарда, Приуральского, Пуровского, Ямальского, Красноселькупского и Тазовского районов сражаются за Кубок ЯНАО по северному многоборью, а также за награды сельских спортивных игр.