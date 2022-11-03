Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Ливерпуль» хочет, чтобы Беллингем стал новым лицом клуба. 100 млн евро может не хватить, так как возможности «Реала», «Челси» и «Ман Сити» выше

«Ливерпуль» хочет, чтобы Джуд Беллингем стал новым лицом клуба. По информации журналиста Bild Янника Хуберта, наиболее серьезный интерес к полузащитнику «Боруссии» проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Реал».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх