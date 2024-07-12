Степанова: сейчас осознанно принимать допинг — это как раздеться в районе Красной площади

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала борьбу с допингом. «Допинг‑офицеры всегда стучатся в твою дверь в максимально неудобный момент — когда долго не могла заснуть из‑за шумных соседей, например.
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