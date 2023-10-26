В последние годы значительное количество уроженцев стран Средней Азии не только приезжают в Россию как трудовые мигранты, но и приобретают российское гражданство.
«Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?
Комментарии
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Mихаил Р
Недавно какой-то хрен из гд предложил мигрантов из Юго-восточной Азии заманить в РФ, а то Средняя Азия уже не справляется. Да ещё и зэки по амнистии возвращаются. Веселые времена наступают...
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3 д.
Андрей Тихонов
на хер они тут нужны, индексировать пенсии работающим пенсионерам и миллионы выйдут на работу, но государство то у нас клептократическое.....
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2 д.
Лена Елена
Очень правильно. Мы этих неумытых из юрт вытащили, вылечили, образование дали, работу дали, инфраструктуру построили. Они ничего из этого не сохранили, остались без штанов и нас же пытаются учить. См ешно да....😂
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2 д.
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