«Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?

Mихаил Р Недавно какой-то хрен из гд предложил мигрантов из Юго-восточной Азии заманить в РФ, а то Средняя Азия уже не справляется. Да ещё и зэки по амнистии возвращаются. Веселые времена наступают...

Андрей Тихонов на хер они тут нужны, индексировать пенсии работающим пенсионерам и миллионы выйдут на работу, но государство то у нас клептократическое.....