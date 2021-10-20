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Пусть Путин, лишь бы не было войны. А может Россия вообще развалится без него

Пусть Путин, лишь бы не было войны. А может Россия вообще развалится без него

Степановна: пенсия или жизнь Собрала самые распространенные доводы о невозможности жизни в России без Путина.

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Nikolay Stepanov
России не опасен внешний враг. Её хранят пространства и снега. Но ей опасен внутренний дурак, Усердно сочиняющий врага. Автор этого четверостишья И. Губерман.
Иванов Александр
Ну и как это понимать?
Nikolay Stepanov
Ответ в тексте сообщения. Сперва его прочитайте, а потом - комментарии.
Иванов Александр
Внимательно прочитал.Что ссыкливо "дурака" назвать?
Nikolay Stepanov
В каждом ползаголовке статьи ответ.
Иванов Александр
Зассал. Но ты не бойся в Латвии тебя ловить никто не будет.
Владимир Eвтушенко
Глубоко лижешь анус олигархам. Платят хоть? Или по своей инициативе?
Nikolay Stepanov
А в какой ещё Латвии? Не способен понять смысл четверостишья, так ещё и с географией идиотничаешь...
вячеслав харченко
Выбирающий между войной и позором ,получит и войну и позор.
serghei kapustin
Ни кто не нападет? Про Югославию забыли?
вячеслав харченко
Надо жить в мире между собой и никто не будет нападать, Балканы всегда были источником религиозных конфликтов, ещё с довоенных времён.
Vasily Golov
Варшавский договор- военный блок.СССР,Польша,ГДР,Венгрия ЧССР,Болгария.Они были союзниками СССР или нахлебникаими? 82% затрат нес СССР и 18% остальные "союзники". Летом 1980 г. П. Мартин на страницах писал о том, что Польше в перспективе грозит банкротство и тогда ФРГ заберет ее западные и северные земли в счет погашения долгов. П. Мартин призывал как можно больше предоставлять Польше гарантированных кредитов, заявляя: (заметка из варшавского журнала (24.12.1988)). Долг Польши ее западным кредиторам достиг к концу 1981 г. 25,5 млрд долларов. Если выплаты не будут отсрочены, полагают во Франкфурте, то к 1985 г. нужно будет выплатить 27,2 млрд долларов, к которым добавятся еще 13 млрд в виде годовых процентов. СССР помог ресурсами дешевыми.За одну тонну покупаемой в СССР нефти мы платим 115 рублей. За одну тонну в капиталистической стране мы должны заплатить 250 долларов. Таким образом, за 13 млн тонн нефти в нынешнем году мы заплатим около 1,5 млрд рублей В случае импорта из западных стран это обошлось бы нам в 3,2 млрд долларов. Если говорить об экспорте в СССР энергетического угля, то соотношение тут таково: одна тонна его на советском рынке стоит 45 рублей, на западных рынках - более 50 долларов. При экспорте 5,5 млн тонн угля в Советский Союз мы получим около 250 млн рублей. Если бы мы экспортировали такое количество угля в западные страны, то получили бы 300 млн долларов. Если бы не помощь Советского Союза, последствия были бы еще более худшими>.(Е. Урбан 17 февраля 1988 г.) В 1982-1986 гг. США наложили на Польшу санкции ущерб составил 15 млрд долларов. НЫНЕ ЛЮБОВЬ ПОЛЬШИ К США В засос.
Виген Егиазарян
Польша освободилась от социалистического морока - и после этого её экономика резко поднялась. Сейчас Польша по своим экономическим показателям претендует на роль третьей страны в ЕС, после Германии и Франции. При социализме ей такого и не снилось. Ну и еще: достаточно сравнить сегодняшние показатели Польши и России, чтобы увидеть - как много ей дал выход из соцлагеря и как много теряет Россия сейчас, сохраняя государственно-монополистическую ручную, административную экономику.
testorr
простите, а каковы экономические показатели Польши в цифрах, а не в Вашем воспаленном мозгу?
Владимир СВ
Согласен Польша резко вышла вперед ... ЕЕ ВВП по сравнению с 90-м годом вырос аж на 360% . по сравнению с нашим -25% ... И много дал ей НЕ выход из Соцлагеря а ОГРОМНЫЕ кредиты от ЕС.... Которые кстати Европейцы им ПРОСТИЛИ в отличие от нас - нам не простили заставили выплачивать ... И честно надо отдать должное им в том что они распорядились этим кредитом ОЧЕНТ хорошо , не разворовали а запустили экономику...
Александр
Что будет с Польшей,когда ей перестанут идти дотации от ЕС?
Виген Егиазарян
Дотации? А насколько они велики, можете привести цифры?
Владимир Eвтушенко
Ты кретин! Какая третья страна в Европе эта гиена Европы Польша:? Неужто она сильней Франции,третьей по мощи страны Европы?
Александр
Достаточно заметны.Около 11 млрд.евро в год,или 12% от польского бюджета.
Белых Владимир
Кто это написал, что за ...?!
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Все что написано видимо с ногами из з..цы
testorr
я бы сказал грубее))) из п...ды
Евгений Благородный
О развале России,мечта запада и продажных Российских тварей. Если-бы не Путин,то мы точно бы развалились. Продажные уроды,хрен вы этого дождётесь!!!!!!!
Lora Некрасова
Ну если автору вместо Путина нужен хоть конь в пальто, то, пожалуйста, на Украине уже давно конь в пальто играет роль президента. А страна окончательно превратилась в заокеанскую колонию. Зря стараетесь, западопоклонники. Нам такое не нужно.
Vasily Golov
Актер озвучивает сценарий,написанный другим.Лицедействует и только.
Татьяна Васягина
Глупейшая статья
Vasily Golov
США и НАТО четка сказали,что разговаривать с Россией только с позиции силы.
Тамара Фролова
Глупость в абсолюте. Уж точно Степановна такое бы не сочинила. Даже смешно
Vasily Golov
Про потери о повышении возраста выхода на пенсию.Каждый вносит в ПФР 22% от зарплаты,но получает 45%.Откуда деньги? Из федерального бюджета.Для пенсионера нет разницы откуда.Отдай и как можно больше.Так ведь.Но вот беда.39% работающих либо полностью не делают взносы в ПФР,либо частично. Таких 35 млн чел.Пенсионера и это ре волнует.отдай мне и побольше. Из за них,видимо,повышают пенсионный возраст.
Сергей Анищик
45% от... "средней по больнице"? Или от МРОТ? Судя по информации о количестве баллов в ПФР (и куда рубли делись?), даже 45% от ежемесячного отчисления наскрести не очень выходит... возможно, лет через "дцать" (если новую реформу не "изобретут") чего-нибудь близкое к этому получится.
Ольга Кожемякина
Не уважаемая писака Степанова, ты из Палаты № 6 вещаешь. Может сегодня вам там забыли лекарство раздать? Тоже мне аналитик нашлась. Взяла и все перевернула с ног на голову. Одна тупая фраза чего стоит: "Уход Путина моментально снимет международную напряженность и Россия вернется к дипломатическому способу решения конфликтов". Не спорю, напряженность Запада моментально пройдет, ведь можно будет "дипломатическим путем" России указывать, диктовать, как надо вести себя с поганым Западом. Запад просто мечтает о беспрекословном поведении России. Так что продолжай лечиться, болезная. А Путину, Шойгу и Лаврову дай бог долгих лет активной политической жизни!
Ирина
Как вы надоели .кремлеботы ,с вашими злобными и быдляцкими методичками .
Lora Некрасова
Терпи, родная. А родина всех злобных и быдляцких методичек, как и эта авторская писанина, - це еуропа.
Валентина Л
На манеже всё те же: самые чуткие, добрые, беззлобные любители зю, которым всё, что аж нимб светится и сотканные из одной правды, которым всё, что есть в России плохое и люди и власть, а главное Президент.
testorr
Ксюшке собачке писю лижете? или алалехе сосете? БЫДЛО - это Вы
Ольга Кожемякина
Туповатая Ирина, запомни, что лучше быть кремлеботом, чем пиндособотом. Вы оттуда?
Ирина
Ха ,дебилка -кремлеботиха ,поменяйте уже ваши протух[ие методички ,по которым все ,кто против того ,что преступная антисоветско-русофобская клика вытворяет с Россией и российским народом -это "агенты Госдепа ".
Ольга Кожемякина
Ну, что с проплаченной дуры взять! На обиженных богом не обижаются. Уймись, убогая! Или по-другому не умеешь деньги зарабатывать?
Ирина
Отвали ,путинская злобная шавка ,хватит на мне свои "30 сребреников " зарабатывать .
Василий Плюшкин
Автор - мразь
Александр Нестеров
...в чем именно?
Виктор Козодоев
пусть идет отдыхает и чем раньше тем лучше, развалил все что можно и помог своим друга нам разворовать
Ольга Кожемякина
Фамилия у тебя говорящая, убогий! Идика ты лучше коз дои, а здесь народ не смеши.
Андрей nirvana
не Россия держится за счёт Путина Путин представляет ту часть населения за счёт которой держится страна
вячеслав харченко
За счёт Дерипасок и Усмановых "держится страна"? Оно и видно. Последнее, что выросло вдвое, успел заметить, это автомобильные шины, зашёл в магазин и тут же офигел от цен.
Валентина БогдановаШирочкина
Что вы все на Путина свалили...? Вы посмотрите кто правит в регионах! От них очень много зависит....! Почему вы этого не видите..?
Виктор маслов
А правители регионов с неба падают?Их обнулённый и ставит.И он прекрасно знает,что от них ничего не зависит,а зависит от того,что скажет он.
Александр
Идиот.
вячеслав харченко
Это его прямые назначенцы, выбор отсутствует от слова вообще.
Nina Pudikova
Согласна с Валентиной, Добавлю: НЕПРОХОДИМЫЙ ИДИОТ!
testorr
Степановна тупая вешалка))))
Искандер Калибров
Речь не о Путине конкретно, речь о капитализме, который он защищает. Это стараются закопать в ворохе второстепенных тезисов, антисоветчины, антисталинщины и т.д. Вопрос стоит однозначно (с Путиным, Ивановым... - не важно): капитализм в России будущего не имеет, он тащит Россию в пропасть. Россия не приспособлена для капитализма. Россия может развиваться при централизованной государственной экономике. Оппонентами этого являются спекулянты, жулики, грабители разнообразных мастей и оттенков, спрятавшихся за иноязычный мусор и грязь: «коммерсанты, бизнес, креативный класс... и прочая .....нь». Вся эта сволочь подлежит обнулению. Страна должна вернуться к крепкой централизованной индустриальной экономике с современными промышленностью, сельским хозяйством, научным потенциалом.
Владимир СВ
Незаменимых нет Есть застойные..Уже задрали эти страшилки которыми постоянно пугают БОТы мол куда мы без нашего Солнышка..
Александр
Назови пару альтернативных фамилий.
Евгений Алексеенко
Путин остановил бандитский беспредел 90-х. Зато теперь у нас беспредел полицейский, судейский, росгвардейский. Если не Путин, то кто? Да хоть конь в пальто! Важно сменить не человека, а всю коррумпировано-олигархическо-диктаторскую систему. Не перевелись в России умные головы.
Александр
А где на беспредел можно взглянуть?Не подскажете?
Евгений Алексеенко
Пойдите в суд с защитой и там увидите как вас защищают.
Александр
Мне защита не требуется. Зачем мне в суд идти?
Евгений Алексеенко
Вы эгоист,посмотрите сколько людей сидят без вину,сколько откупились от тюрьмы,поговорите с теми кто это прошел.
Александр
Нет.Я реалист.Не знаю никого,кто бы без вины сидел.Хотя вполне допускаю,что такие есть.Как в любой другой стране. А откупались от тюрьмы всю историю человечества. Такова жизнь.
вячеслав харченко
Немного не так, исчезли мелкие бандиты, шантропа, крупные стали называться "авторитетные бизнесмены", вот , чего далеко ходить, повар его, Пригожин, на все руки мастер, в том числе и заплечные. За спиной срок, причем немалый. Усманов, тоже срок мотал, а он им медальки, ордена раздаёт, подольские вся верхушка при делах, это из Питера 90-х пошло понятие 'полосатая крыша", связка бандитов с ментами, а глупый люд не понимает на кого опять молится, немы, глухи и недалеки.
Виген Егиазарян
А зачем "взглянуть" - если Ваш собственный президент своими устами на выступлении перед парламентским собранием заявлял: заведено 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам, 85% из них подержали, (обобрали) и отпустили.
Виген Егиазарян
То, что Вам не требуется защита - это не Ваша заслуга. Это просто чья-то недоработка :) Знаете такую фразу?
Nina Pudikova
Бандюга? Что требуется защита?!!!
Александр
Так где беспредел? Если кого-то взяли за зкономические преступления,то вполне достаточно компенсировать ущерб.Зачем сажать непременно? И заведённое уголовное дело не означает,что оно окажется в суде.Вину нужно доказать и никак иначе. Знаю по себе.А для защиты нужен адвокат.И их в России много.К примеру,в США,простой гражданин даже в суд не может обратиться напрямую.Только через адвоката.
Валерий Антохин
Ян говорил хуже не будит
владимир
Похоже для автора лихие 90е это сказка
Владимир Воюшин
Похоже люди не тянут с логикой, когда говорят про 90-е. Это тоже самое, что говорить про 30-е и другие, не имеющие отношения к развитию и подъёму экономики. Когда говорят не умно, что вы забыли 90-е, то к чему привязать сегодняшний день? Это призыв жить как-нибудь, раз в 90-х было плохо? А в 30-х ещё хуже и что, помалкивать? Пусть страна как-нибудь при Путине, ведь в 90-х... А что в Европе сейчас, а что в Китае, мы на их фоне благодаря Путину куда скатились? Или вы не знаете как там, чтобы сравнить?Одураченные и зашоренные. В 90-х ещё не отобрали тотально всю собственность народа, как при Путине, за 20 лет его полной приватизации, умерла промышленность, Красноярский алюминиевый завод стал принадлежать Америке и он молчит об этом. Людям вешают лапшу по ТВ, и они не знают ни своего места в жизни, ни того, как должно, хотя бы по Конституции, быть устроено. Тёмными людьми не знающими всегда пользуются нечестные люди. Путин отдал в руки собственников то, что построено поколениями, что защищали от гитлеровцев, а люди ему хвалу поют некоторые, стыдоба не знать, что в стране, по ТВ не скажут реально, потому вопрос возникнет, а зачем тогда Путин уселся на не сменяемость?! Путин обогатил своих друзей, а людишки ему кланяются, кумиром сделали и живут с лапшой на ушах.Слепые идут за нечестными и не видят яму по дороге.
вячеслав харченко
Тут нет вообще никакой логики, нефть за 80, бензин неуклонно дорожает, рубль в полной заднице, покупательная способность упала ниже плинтуса и эти уроды пытаются доказать, что это "хорошо". Какая тут логика у бандитских шестёрок?
Павел Тесленко
аФФТОР -ДЕРЬМО ПИНДОССКОЕ И СТАТЬЯ ГНИЛАЯ!!!!!!!!!!!!!
Алексей
Автор элементарно безграмотен, ну а как разговаривать с невеждой? Какие аргументы его пробьют? Отвечу - никакие, поэтому и говорить не о чем, а на смену Путину В.В. придёт такой человек, что все ныне недовольные будут вспоминать президента с большим сожалением, а время его правления как жизнь в полураю.
Александр Шмелев
Живая власть для черни ненавистна... Любить они умеют только мёртвых - Пушкин "Борис Годунов".
Алексей
Я бы слово "черни" заменил на "либероидов"
curkakozel
толпа!! Я вааааще удивляюсь вашей реакции на статейки ентого, И чооо вы реагируете на писанину ентого ананима а могит онанима, ну короче тот кто себя сам удовлетворяет!!
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Вот и вся дымовая завеса от Степановны. А что за дымовой завесой судить вам.
Сергей Лепехов
Помойный высер от госдеповского тролля.
Галина Емельянова
Очередной "ЭКСПЕРТ"
Владимир Eвтушенко
Лепёшкин, кизяк коровий, ты в своём смиердящем репертуаре, шавка олигархов.
Владимир Eвтушенко
Не развалится Россия. Умер Грозный, Русь не развалилась, хотя всего лет за 30 до смерти Грозного могла распасться на уделы.
Nikolay Stepanov
Этот Владимир Евтушенко произведёт высер, да ещё не к месту, лишь бы нахамить, и прячется потом, закрывшись блокировкой как люком. Гнилой!
vladimir bedarev
Источник Власти У нас Народ, а не Путин .Без Народа Путин- пустое место.

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