Пусть Путин, лишь бы не было войны. А может Россия вообще развалится без него

Любопытно, однакоПолитикаПусть Путин, лишь бы не было войны. А может Россия вообще развалится без него Степановна: пенсия или жизнь Собрала самые распространенные доводы о невозможности жизни в России без Путина.Вернуться к статье8122НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovРоссии не опасен внешний враг. Её хранят пространства и снега. Но ей опасен внутренний дурак, Усердно сочиняющий врага. Автор этого четверостишья И. Губерман.Иванов АлександрНу и как это понимать?Nikolay StepanovОтвет в тексте сообщения. Сперва его прочитайте, а потом - комментарии.Иванов АлександрВнимательно прочитал.Что ссыкливо "дурака" назвать?Nikolay StepanovВ каждом ползаголовке статьи ответ.Иванов АлександрЗассал. Но ты не бойся в Латвии тебя ловить никто не будет.Владимир EвтушенкоГлубоко лижешь анус олигархам. Платят хоть? Или по своей инициативе?Nikolay StepanovА в какой ещё Латвии? Не способен понять смысл четверостишья, так ещё и с географией идиотничаешь...ВХвячеслав харченкоВыбирающий между войной и позором ,получит и войну и позор.SKserghei kapustinНи кто не нападет? Про Югославию забыли?ВХвячеслав харченкоНадо жить в мире между собой и никто не будет нападать, Балканы всегда были источником религиозных конфликтов, ещё с довоенных времён.VGVasily GolovВаршавский договор- военный блок.СССР,Польша,ГДР,Венгрия ЧССР,Болгария.Они были союзниками СССР или нахлебникаими? 82% затрат нес СССР и 18% остальные "союзники". Летом 1980 г. П. Мартин на страницах писал о том, что Польше в перспективе грозит банкротство и тогда ФРГ заберет ее западные и северные земли в счет погашения долгов. П. Мартин призывал как можно больше предоставлять Польше гарантированных кредитов, заявляя: (заметка из варшавского журнала (24.12.1988)). Долг Польши ее западным кредиторам достиг к концу 1981 г. 25,5 млрд долларов. Если выплаты не будут отсрочены, полагают во Франкфурте, то к 1985 г. нужно будет выплатить 27,2 млрд долларов, к которым добавятся еще 13 млрд в виде годовых процентов. СССР помог ресурсами дешевыми.За одну тонну покупаемой в СССР нефти мы платим 115 рублей. За одну тонну в капиталистической стране мы должны заплатить 250 долларов. Таким образом, за 13 млн тонн нефти в нынешнем году мы заплатим около 1,5 млрд рублей В случае импорта из западных стран это обошлось бы нам в 3,2 млрд долларов. Если говорить об экспорте в СССР энергетического угля, то соотношение тут таково: одна тонна его на советском рынке стоит 45 рублей, на западных рынках - более 50 долларов. При экспорте 5,5 млн тонн угля в Советский Союз мы получим около 250 млн рублей. Если бы мы экспортировали такое количество угля в западные страны, то получили бы 300 млн долларов. Если бы не помощь Советского Союза, последствия были бы еще более худшими>.(Е. Урбан 17 февраля 1988 г.) В 1982-1986 гг. США наложили на Польшу санкции ущерб составил 15 млрд долларов. НЫНЕ ЛЮБОВЬ ПОЛЬШИ К США В засос.Виген ЕгиазарянПольша освободилась от социалистического морока - и после этого её экономика резко поднялась. Сейчас Польша по своим экономическим показателям претендует на роль третьей страны в ЕС, после Германии и Франции. При социализме ей такого и не снилось. Ну и еще: достаточно сравнить сегодняшние показатели Польши и России, чтобы увидеть - как много ей дал выход из соцлагеря и как много теряет Россия сейчас, сохраняя государственно-монополистическую ручную, административную экономику.Ttestorrпростите, а каковы экономические показатели Польши в цифрах, а не в Вашем воспаленном мозгу?Владимир СВСогласен Польша резко вышла вперед ... ЕЕ ВВП по сравнению с 90-м годом вырос аж на 360% . по сравнению с нашим -25% ... И много дал ей НЕ выход из Соцлагеря а ОГРОМНЫЕ кредиты от ЕС.... Которые кстати Европейцы им ПРОСТИЛИ в отличие от нас - нам не простили заставили выплачивать ... И честно надо отдать должное им в том что они распорядились этим кредитом ОЧЕНТ хорошо , не разворовали а запустили экономику...АлександрЧто будет с Польшей,когда ей перестанут идти дотации от ЕС?Виген ЕгиазарянДотации? А насколько они велики, можете привести цифры?Владимир EвтушенкоТы кретин! Какая третья страна в Европе эта гиена Европы Польша:? Неужто она сильней Франции,третьей по мощи страны Европы?АлександрДостаточно заметны.Около 11 млрд.евро в год,или 12% от польского бюджета.Белых ВладимирКто это написал, что за ...?!ИРАИДА КРАСИЛОВАВсе что написано видимо с ногами из з..цыTtestorrя бы сказал грубее))) из п...дыЕвгений БлагородныйО развале России,мечта запада и продажных Российских тварей. Если-бы не Путин,то мы точно бы развалились. Продажные уроды,хрен вы этого дождётесь!!!!!!!Lora НекрасоваНу если автору вместо Путина нужен хоть конь в пальто, то, пожалуйста, на Украине уже давно конь в пальто играет роль президента. А страна окончательно превратилась в заокеанскую колонию. Зря стараетесь, западопоклонники. Нам такое не нужно.VGVasily GolovАктер озвучивает сценарий,написанный другим.Лицедействует и только.ТВТатьяна ВасягинаГлупейшая статьяVGVasily GolovСША и НАТО четка сказали,что разговаривать с Россией только с позиции силы.Тамара ФроловаГлупость в абсолюте. Уж точно Степановна такое бы не сочинила. Даже смешноVGVasily GolovПро потери о повышении возраста выхода на пенсию.Каждый вносит в ПФР 22% от зарплаты,но получает 45%.Откуда деньги? Из федерального бюджета.Для пенсионера нет разницы откуда.Отдай и как можно больше.Так ведь.Но вот беда.39% работающих либо полностью не делают взносы в ПФР,либо частично. Таких 35 млн чел.Пенсионера и это ре волнует.отдай мне и побольше. Из за них,видимо,повышают пенсионный возраст.Сергей Анищик45% от... "средней по больнице"? Или от МРОТ? Судя по информации о количестве баллов в ПФР (и куда рубли делись?), даже 45% от ежемесячного отчисления наскрести не очень выходит... возможно, лет через "дцать" (если новую реформу не "изобретут") чего-нибудь близкое к этому получится.Ольга КожемякинаНе уважаемая писака Степанова, ты из Палаты № 6 вещаешь. Может сегодня вам там забыли лекарство раздать? Тоже мне аналитик нашлась. Взяла и все перевернула с ног на голову. Одна тупая фраза чего стоит: "Уход Путина моментально снимет международную напряженность и Россия вернется к дипломатическому способу решения конфликтов". Не спорю, напряженность Запада моментально пройдет, ведь можно будет "дипломатическим путем" России указывать, диктовать, как надо вести себя с поганым Западом. Запад просто мечтает о беспрекословном поведении России. Так что продолжай лечиться, болезная. А Путину, Шойгу и Лаврову дай бог долгих лет активной политической жизни!ИИринаКак вы надоели .кремлеботы ,с вашими злобными и быдляцкими методичками .Lora НекрасоваТерпи, родная. А родина всех злобных и быдляцких методичек, как и эта авторская писанина, - це еуропа.Валентина ЛНа манеже всё те же: самые чуткие, добрые, беззлобные любители зю, которым всё, что аж нимб светится и сотканные из одной правды, которым всё, что есть в России плохое и люди и власть, а главное Президент.TtestorrКсюшке собачке писю лижете? или алалехе сосете? БЫДЛО - это ВыОльга КожемякинаТуповатая Ирина, запомни, что лучше быть кремлеботом, чем пиндособотом. Вы оттуда?ИИринаХа ,дебилка -кремлеботиха ,поменяйте уже ваши протух[ие методички ,по которым все ,кто против того ,что преступная антисоветско-русофобская клика вытворяет с Россией и российским народом -это "агенты Госдепа ".Ольга КожемякинаНу, что с проплаченной дуры взять! На обиженных богом не обижаются. Уймись, убогая! Или по-другому не умеешь деньги зарабатывать?ИИринаОтвали ,путинская злобная шавка ,хватит на мне свои "30 сребреников " зарабатывать .Василий ПлюшкинАвтор - мразьАлександр Нестеров...в чем именно?Виктор Козодоевпусть идет отдыхает и чем раньше тем лучше, развалил все что можно и помог своим друга нам развороватьОльга КожемякинаФамилия у тебя говорящая, убогий! Идика ты лучше коз дои, а здесь народ не смеши.Андрей nirvanaне Россия держится за счёт Путина Путин представляет ту часть населения за счёт которой держится странаВХвячеслав харченкоЗа счёт Дерипасок и Усмановых "держится страна"? Оно и видно. Последнее, что выросло вдвое, успел заметить, это автомобильные шины, зашёл в магазин и тут же офигел от цен.Валентина БогдановаШирочкинаЧто вы все на Путина свалили...? Вы посмотрите кто правит в регионах! От них очень много зависит....! Почему вы этого не видите..?ВМВиктор масловА правители регионов с неба падают?Их обнулённый и ставит.И он прекрасно знает,что от них ничего не зависит,а зависит от того,что скажет он.АлександрИдиот.ВХвячеслав харченкоЭто его прямые назначенцы, выбор отсутствует от слова вообще.NPNina PudikovaСогласна с Валентиной, Добавлю: НЕПРОХОДИМЫЙ ИДИОТ!TtestorrСтепановна тупая вешалка))))Искандер КалибровРечь не о Путине конкретно, речь о капитализме, который он защищает. Это стараются закопать в ворохе второстепенных тезисов, антисоветчины, антисталинщины и т.д. Вопрос стоит однозначно (с Путиным, Ивановым... - не важно): капитализм в России будущего не имеет, он тащит Россию в пропасть. Россия не приспособлена для капитализма. Россия может развиваться при централизованной государственной экономике. Оппонентами этого являются спекулянты, жулики, грабители разнообразных мастей и оттенков, спрятавшихся за иноязычный мусор и грязь: «коммерсанты, бизнес, креативный класс... и прочая .....нь». Вся эта сволочь подлежит обнулению. Страна должна вернуться к крепкой централизованной индустриальной экономике с современными промышленностью, сельским хозяйством, научным потенциалом.Владимир СВНезаменимых нет Есть застойные..Уже задрали эти страшилки которыми постоянно пугают БОТы мол куда мы без нашего Солнышка..АлександрНазови пару альтернативных фамилий.ЕАЕвгений АлексеенкоПутин остановил бандитский беспредел 90-х. Зато теперь у нас беспредел полицейский, судейский, росгвардейский. Если не Путин, то кто? Да хоть конь в пальто! Важно сменить не человека, а всю коррумпировано-олигархическо-диктаторскую систему. Не перевелись в России умные головы.АлександрА где на беспредел можно взглянуть?Не подскажете?ЕАЕвгений АлексеенкоПойдите в суд с защитой и там увидите как вас защищают.АлександрМне защита не требуется. Зачем мне в суд идти?ЕАЕвгений АлексеенкоВы эгоист,посмотрите сколько людей сидят без вину,сколько откупились от тюрьмы,поговорите с теми кто это прошел.АлександрНет.Я реалист.Не знаю никого,кто бы без вины сидел.Хотя вполне допускаю,что такие есть.Как в любой другой стране. А откупались от тюрьмы всю историю человечества. Такова жизнь.ВХвячеслав харченкоНемного не так, исчезли мелкие бандиты, шантропа, крупные стали называться "авторитетные бизнесмены", вот , чего далеко ходить, повар его, Пригожин, на все руки мастер, в том числе и заплечные. За спиной срок, причем немалый. Усманов, тоже срок мотал, а он им медальки, ордена раздаёт, подольские вся верхушка при делах, это из Питера 90-х пошло понятие 'полосатая крыша", связка бандитов с ментами, а глупый люд не понимает на кого опять молится, немы, глухи и недалеки.Виген ЕгиазарянА зачем "взглянуть" - если Ваш собственный президент своими устами на выступлении перед парламентским собранием заявлял: заведено 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам, 85% из них подержали, (обобрали) и отпустили.Виген ЕгиазарянТо, что Вам не требуется защита - это не Ваша заслуга. Это просто чья-то недоработка :) Знаете такую фразу?NPNina PudikovaБандюга? Что требуется защита?!!!АлександрТак где беспредел? Если кого-то взяли за зкономические преступления,то вполне достаточно компенсировать ущерб.Зачем сажать непременно? И заведённое уголовное дело не означает,что оно окажется в суде.Вину нужно доказать и никак иначе. Знаю по себе.А для защиты нужен адвокат.И их в России много.К примеру,в США,простой гражданин даже в суд не может обратиться напрямую.Только через адвоката.Валерий АнтохинЯн говорил хуже не будитвладимирПохоже для автора лихие 90е это сказкаВладимир ВоюшинПохоже люди не тянут с логикой, когда говорят про 90-е. Это тоже самое, что говорить про 30-е и другие, не имеющие отношения к развитию и подъёму экономики. Когда говорят не умно, что вы забыли 90-е, то к чему привязать сегодняшний день? Это призыв жить как-нибудь, раз в 90-х было плохо? А в 30-х ещё хуже и что, помалкивать? Пусть страна как-нибудь при Путине, ведь в 90-х... А что в Европе сейчас, а что в Китае, мы на их фоне благодаря Путину куда скатились? Или вы не знаете как там, чтобы сравнить?Одураченные и зашоренные. В 90-х ещё не отобрали тотально всю собственность народа, как при Путине, за 20 лет его полной приватизации, умерла промышленность, Красноярский алюминиевый завод стал принадлежать Америке и он молчит об этом. Людям вешают лапшу по ТВ, и они не знают ни своего места в жизни, ни того, как должно, хотя бы по Конституции, быть устроено. Тёмными людьми не знающими всегда пользуются нечестные люди. Путин отдал в руки собственников то, что построено поколениями, что защищали от гитлеровцев, а люди ему хвалу поют некоторые, стыдоба не знать, что в стране, по ТВ не скажут реально, потому вопрос возникнет, а зачем тогда Путин уселся на не сменяемость?! Путин обогатил своих друзей, а людишки ему кланяются, кумиром сделали и живут с лапшой на ушах.Слепые идут за нечестными и не видят яму по дороге.ВХвячеслав харченкоТут нет вообще никакой логики, нефть за 80, бензин неуклонно дорожает, рубль в полной заднице, покупательная способность упала ниже плинтуса и эти уроды пытаются доказать, что это "хорошо". Какая тут логика у бандитских шестёрок?Павел ТесленкоаФФТОР -ДЕРЬМО ПИНДОССКОЕ И СТАТЬЯ ГНИЛАЯ!!!!!!!!!!!!!ААлексейАвтор элементарно безграмотен, ну а как разговаривать с невеждой? Какие аргументы его пробьют? Отвечу - никакие, поэтому и говорить не о чем, а на смену Путину В.В. придёт такой человек, что все ныне недовольные будут вспоминать президента с большим сожалением, а время его правления как жизнь в полураю.Александр ШмелевЖивая власть для черни ненавистна... Любить они умеют только мёртвых - Пушкин "Борис Годунов".ААлексейЯ бы слово "черни" заменил на "либероидов"Ccurkakozelтолпа!! Я вааааще удивляюсь вашей реакции на статейки ентого, И чооо вы реагируете на писанину ентого ананима а могит онанима, ну короче тот кто себя сам удовлетворяет!!ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОВот и вся дымовая завеса от Степановны. А что за дымовой завесой судить вам.Сергей ЛепеховПомойный высер от госдеповского тролля.Галина ЕмельяноваОчередной "ЭКСПЕРТ"Владимир EвтушенкоЛепёшкин, кизяк коровий, ты в своём смиердящем репертуаре, шавка олигархов.Владимир EвтушенкоНе развалится Россия. Умер Грозный, Русь не развалилась, хотя всего лет за 30 до смерти Грозного могла распасться на уделы.Nikolay StepanovЭтот Владимир Евтушенко произведёт высер, да ещё не к месту, лишь бы нахамить, и прячется потом, закрывшись блокировкой как люком. Гнилой!VBvladimir bedarevИсточник Власти У нас Народ, а не Путин .Без Народа Путин- пустое место.Комментировать
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