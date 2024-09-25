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200 величайших певцов всех времен - выпуск 14

200 величайших певцов всех времен - выпуск 14

Продолжаем обзор лучших певцов всех времен, начало выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь ,  выпкуск 5 здесь , выпуск 6 здесь ,  выпуск 7 здесь ,  выпуск 8 здесь ,  выпуск 9 здесь , выпуск 10 злесь ,  выпуск 11 здесь ,  выпуск 12  здесь ,  выпуск 13 здесь ,      61    Umm Kulthum   Умм Кульсум (Umm Kulthum) не имеет аналогов среди певцов на Западе: на протяжении десятилетий египетская звезда олицетворяла и в какой-то степени продолжает олицетворять душу панарабского мира.

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