200 величайших певцов всех времен - выпуск 14

Продолжаем обзор лучших певцов всех времен, начало выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпкуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , выпуск 8 здесь , выпуск 9 здесь , выпуск 10 злесь , выпуск 11 здесь , выпуск 12 здесь , выпуск 13 здесь , 61 Umm Kulthum Умм Кульсум (Umm Kulthum) не имеет аналогов среди певцов на Западе: на протяжении десятилетий египетская звезда олицетворяла и в какой-то степени продолжает олицетворять душу панарабского мира.