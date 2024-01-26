Бесплатные курсы и тренинги подготовил центр «Мосволонтер» для жителей Ярославского

В феврале в Москве пройдут две бесплатные программы по развитию волонтерских компетенций. На него приглашают жителей Ярославского района, которые хотят познакомиться с основами добровольчества или улучшить свои навыки в этой сфере.
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