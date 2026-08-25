Тайный рейс: В Внуково приземлился спецборт ВВС США

В столичном аэропорту во вторник приземлился спецборт ВВС США. Два дня назад он вылетел из Штатов.Утром 25 августа в Москве приземлился тяжёлый военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым позывным RCH4555.