Тайный рейс: В Внуково приземлился спецборт ВВС США

В столичном аэропорту во вторник приземлился спецборт ВВС США. Два дня назад он вылетел из Штатов.Утром 25 августа в Москве приземлился тяжёлый военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым позывным RCH4555.
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