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Китай

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Премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость стимулирования потребления и расширения внутреннего спроса

Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул важность стимулирования потребления и повышения народного благосостояния с помощью более энергичных и целенаправленных мер, чтобы последовательно усиливать базовую роль потребления в экономическом развитии.

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