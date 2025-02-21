Премьер Госсовета КНР подчеркнул необходимость стимулирования потребления и расширения внутреннего спроса

Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул важность стимулирования потребления и повышения народного благосостояния с помощью более энергичных и целенаправленных мер, чтобы последовательно усиливать базовую роль потребления в экономическом развитии.