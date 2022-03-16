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Сотрудники ГИБДД Кировграда провели мастер-класс «Мой друг светофор» для воспитанников детского сада

Сотрудники ГИБДД Кировграда провели мастер-класс «Мой друг светофор» для воспитанников детского сада

В Кировграде в рамках профилактических мероприятий «Внимание, каникулы» сотрудники Госавтоинспекции и педагоги центра детского творчества провели занятие с будущими первоклассниками, которые посещают детское объединение «Лего-конструирование».

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