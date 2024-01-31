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Звезда «Битвы экстрасенсов» назвала чудовищную ошибку россиян

Виктория Райдос дала понять, какие поступки лишают человека самого главного. Победитель мистического шоу на ТНТ Виктория Райдос поделилась с подписчиками своего блога мыслями о том, что является камнем преткновения для многих.

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