Самодельное приспособление для заточки сверл

Неважно как часто вы работаете сверлами: раз в неделю или каждый день. Рано или поздно режущая кромка затупится, и чтобы восстановить рабочие характеристики инструмента, его надо будет заточить — это можно сделать на гриндере или наждачном станке.
Неважно как часто вы работаете сверлами: раз в неделю или каждый день. Рано или поздно режущая кромка затупится, и чтобы восстановить рабочие характеристики инструмента, его надо будет заточить — это можно сделать на гриндере или наждачном станке.
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