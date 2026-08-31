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Царьград

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Мантуров сообщил о вложении 100 млрд рублей в автозаводы России

Мантуров сообщил о вложении 100 млрд рублей в автозаводы России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о вложении порядка 100 миллиардов рублей в перезапуск автомобильных заводов, оставленных иностранными владельцами после 2022 года, акцентируя внимание на сохранении предприятий и коллективов.

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