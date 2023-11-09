В битве за Авдеевку российская армия применяет опыт, полученный в Артемовске

Битвы за Артемовск (Бахмут) и Авдеевку в ДНР стали важными этапами СВО. Поэтому стало интересно выяснить сходства и различия двух наступательных операций, особенности ведения боевых действий и тактических приемов.
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