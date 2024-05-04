Глава МОК заявил, что готов искупаться в Сене перед Олимпиадой

Томас Бах надеется, что вода будет не слишком холодной.фото: unsplash.com/@jenfrost--> Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сене в Париже перед началом Олимпийских игр 2024 года.
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