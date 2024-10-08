Жареные груши с кремом маскарпоне

Невероятно простой в приготовлении и полезный десерт, попробуйте его приготовить и он станет любимым лакомством Вашей семьи Жареные Груши 4 крупные груши или 8 небольших 2 столовые ложки лимонного сока 1 столовая ложка сахара 2 столовые ложки воды 2 столовые ложки несоленого сливочного масла Espresso с кремом маскарпоне 1 чашка взбитых сливок 1 палочка ванили 1 чашка маскарпоне 1 / 4 — 1/3 стакана сахара 2-3сстоловые ложки эспрессо, охлажденные Какао-порошок, для украшения Молотый миндаль (по желанию) 1.