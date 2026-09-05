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Царьград

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Умрёт ли Volkswagen: что стоит за рекордным сокращением персонала

Умрёт ли Volkswagen: что стоит за рекордным сокращением персонала

Немецкий автоконцерн Volkswagen запускает самую масштабную реструктуризацию за свою 89-летнюю историю — до 100 тысяч увольнений, сокращение модельного ряда вдвое и уменьшение выпуска на полмиллиона машин в год.

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