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Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина Лотос Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос.

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