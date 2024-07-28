Преемник Пригожина оказался среди попавших в плен в Мали «вагнеровцев». Что о нем известно?

Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина Лотос Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос.