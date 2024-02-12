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  • Malina
    Всего 4 "новых граждан" отправили в армию??? А остальные?? Откупились?В Новосибирске но...
  • Владимир Алтайцев
    👍😀👍👍👍👍Сайт с экстремист...

В новосибирском Академгородке продают землю за 66 миллионов

В новосибирском Академгородке продают землю за 66 миллионов

Участок земли возле ТЦ «Эдем» в Академгородке выставлен на торги за 66 миллионов рублей. В Новосибирске продается имущественный комплекс площадью 1,15 гектара в районе улицы Строителей недалеко от ТЦ «Эдем».

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