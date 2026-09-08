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Журнал «Профиль»

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В Москве ожидаются последние дни с летней погодой

Летняя погода с температурой выше +20°C вернется в Москву в среду и четверг, а уже с пятницы, 11 сентября, в столичный регион придет осень, предупреждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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