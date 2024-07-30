Полицейские в Карелии помогли спасти мужчину с инсультом

Наряд ДПС сопроводил машину с пациентом до Петрозаводска – больного доставили быстро У пожилого мужчины в Прионежском районе случился геморрагический инсульт, его нужно было срочно доставить в больницу Петрозаводска.
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