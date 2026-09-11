В Индии 101-летний ветеран пытается доказать властям, что не умер

В Индии 101-летний Надар Сингх пытается добиться выплаты пенсии участника борьбы за независимость после того, как местные власти несколько лет назад по ошибке объявили его умершим, пишет NDTV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- ВМ Предприятия Белор...
- МВД Армении: проп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым