Лось спровоцировал ДТП с тремя машинами на трассе М-12

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей случилось в четверг на 179-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Собинском округе.
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