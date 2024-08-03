ВСУ обстреляли Александровку в ДНР при помощи беспилотника

Взрывоопасный предмет был сброшен украинскими военными в населенном пункте Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР), 2 августа сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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