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Татар-информ

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Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда

Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» При выборе винограда стоит обратить внимание на состояние веточки грозди, рассказал РИА Новости заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко.

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