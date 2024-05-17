Западная техника, захваченная во время специальной военной операции (СВО), и те ее уничтоженные трофейные экземпляры, которые в настоящее время представлены в Москве на экспозиции на Поклонной горе, не имеют никаких преимуществ перед российскими военными машинами.
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