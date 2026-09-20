«Под музыку Вивальди» – очередная военная авантюра Зеленского Казалось бы, какое дело Киеву и украинским СМИ до внутренних дел России, в частности – до выборов в Государственную думу, которые проходят с 18 по 20 сентября? Оказывается, дело есть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тула — пятый элемент
- Ларри Джонсон: «У...
- Поражение Киева б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым