«Под музыку Вивальди» – очередная военная авантюра Зеленского Казалось бы, какое дело Киеву и украинским СМИ до внутренних дел России, в частности – до выборов в Государственную думу, которые проходят с 18 по 20 сентября? Оказывается, дело есть.