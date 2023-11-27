В Братске состоялся круглый стол «СВО и консолидация общества» с участием федеральных политиков и экспертов

Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к церемонии вручения Национальной премии «СВОИМ». Главной темой обсуждения стала реабилитация и социализация российских военнослужащих, которые возвращаются домой после выполнения боевых задач в зоне спецоперации.