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В прощальном матче Вагнера Лава сыграют Рахимич, Гильерме, Кузнецов, Аугусто и Жадсон. Игра пройдет 26 сентября на «ВЭБ Арене»

ЦСКА назвал еще нескольких участников прощального матча Вагнера Лава. Прощальный матч экс-нападающего армейцев пройдет 26 сентября на «ВЭБ Арене».

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