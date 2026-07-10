Электродепо «Замоскворецкое» в Москве отмечает 57-й день рождения

Электродепо «Замоскворецкое» отметило 57-летие уникальным достижением. За всю историю предприятия его составы эксплуатировали на четырех разных линиях — это рекорд для Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
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