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Пятый канал

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Электродепо «Замоскворецкое» в Москве отмечает 57-й день рождения

Электродепо «Замоскворецкое» в Москве отмечает 57-й день рождения

Электродепо «Замоскворецкое» отметило 57-летие уникальным достижением. За всю историю предприятия его составы эксплуатировали на четырех разных линиях — это рекорд для Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

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