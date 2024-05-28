Физиотерапевт О’Дрисколл: бег и планка помогают контролировать давление

Эксперт по сердечно-сосудистой физиологии из Кентерберийского университета, Великобритания, Джейми О’Дрисколл и диетолог Рианнон Ламберт рассказали, как можно эффективно контролировать артериальное давление.
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