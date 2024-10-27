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В Израиле заявили о мощном ударе по обороноспособности Ирана

В Израиле заявили о мощном ударе по обороноспособности Ирана

Удар ЦАХАЛ по Ирану негативно повлиял на обороноспособность страны, заявил 27 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв атаки 7 октября 2023 года, передает ТАСС.

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