В Израиле заявили о мощном ударе по обороноспособности Ирана

Удар ЦАХАЛ по Ирану негативно повлиял на обороноспособность страны, заявил 27 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв атаки 7 октября 2023 года, передает ТАСС.
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