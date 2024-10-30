«Уважение к людям труда – базовая ценность общества»: политолог о встрече Путина с Федерацией независимых профсоюзов

Президент России Владимир Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. Глава государства оценил деятельность организации и высказался о той роли, которую она играет в защите профессиональных интересов россиян.
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