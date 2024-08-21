РФПИ: торговля РФ и КНР удвоится к 2030 году при устранении проблемы платежей

Объем торговли России и Китая может вырасти вдвое к концу десятилетия, если сторонам удастся решить проблему платежей, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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