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РФПИ: торговля РФ и КНР удвоится к 2030 году при устранении проблемы платежей

РФПИ: торговля РФ и КНР удвоится к 2030 году при устранении проблемы платежей

Объем торговли России и Китая может вырасти вдвое к концу десятилетия, если сторонам удастся решить проблему платежей, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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