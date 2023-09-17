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Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

В матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) Давид Райя дебютировал за «Арсенал». Предыдущие 4 игры в чемпионате провел Аарон Рэмсдейл.

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