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Царьград

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КПРФ предложила снижать тарифы ЖКХ для всех русских семей

КПРФ предложила снижать тарифы ЖКХ для всех русских семей

КПРФ предлагает выплачивать субсидии русским семьям, если их коммунальные платежи превысят 10% дохода.

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