Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Андрей Курносенко принял участие в работе совещания по подведению итогов работы ГУТ МВД России за первое полугодие 2026 года

Сегодня под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко состоялось совещание по подведению оперативно-служебной деятельности Главного управления на транспорте МВД России за первое полугодие текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии