Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мигранты отказались от воинского учёта — их лишили гражданства и выгнали из России

Мигранты отказались от воинского учёта — их лишили гражданства и выгнали из России

Суд в Челябинске лишил гражданства России двух мужчин — бывших мигрантов, которые уклонились от обязательной постановки на воинский учёт.

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Комментарии
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В С
Расчитывали на батьку Махно.
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Надо лишать тысячи! Два - это смешно..
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Вот-вот, тех бы 100000, получивших незаконно в Питере от начальника миграционного управления российское гражданство, установить, лишить гражданства и выдворить из страны. Тем более, что, как минимум, одно и весьма злостное правонарушение у каждого из них было: взятка должностному лицу. Ведь не за &quot;спасибо&quot; этот начальник гражданством столько мигрантов одарил.
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1 час.

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