Мигранты отказались от воинского учёта — их лишили гражданства и выгнали из России

НП

Наталья Павлова

Вот-вот, тех бы 100000, получивших незаконно в Питере от начальника миграционного управления российское гражданство, установить, лишить гражданства и выдворить из страны. Тем более, что, как минимум, одно и весьма злостное правонарушение у каждого из них было: взятка должностному лицу. Ведь не за "спасибо" этот начальник гражданством столько мигрантов одарил.