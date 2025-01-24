Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского

Конфликт на Украине не завершился из-за главы киевского режима Владимира Зеленского. К такому выводу пришел новый президент США Дональд Трамп, комментируя возможности урегулирования противостояния, пишет РИА Новости.
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