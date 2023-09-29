18 преступников, находящихся в розыске, задержали в Новосибирской области

Задержанных разыскивали за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В Новосибирской области задержаны 18 человек, находившиеся в розыске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии