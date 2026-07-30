Стало известно имя первого задержанного по делу о смерти учёного Никиты Зезина – им оказался экс-гаишник

Павел Б

На этого бугая- убийцу завели дело по статье "Хулиганство" Дадут 2 года условно или поселение на 1 год, как в санатории проживёт. И не будет ему никакого сурового справедливого наказания. Быдло, который во всех своих постах показывает что для него самый главный смысл жизни - бабло , сможет откупиться от "самых честных и неподкупных" судей..