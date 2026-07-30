Театр абсурда
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Театр абсурда

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Стало известно имя первого задержанного по делу о смерти учёного Никиты Зезина – им оказался экс-гаишник

Стало известно имя первого задержанного по делу о смерти учёного Никиты Зезина – им оказался экс-гаишник

Русский наблюдатель После громкого резонанса дело о смерти видного учёного-растениевода Никиты Зезина наконец начало продвигаться.

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Комментарии
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Павел Б
На этого бугая- убийцу завели дело по статье &quot;Хулиганство&quot; Дадут 2 года условно или поселение на 1 год, как в санатории проживёт. И не будет ему никакого сурового справедливого наказания. Быдло, который во всех своих постах показывает что для него самый главный смысл жизни - бабло , сможет откупиться от &quot;самых честных и неподкупных&quot; судей..
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1 м.
Эльвира Величутина
Злобная хохляндия. В90-е их навезли в милицию, в армию. (прапорщики). Пристроились, заматерели. Взятки на дорогах стали нормой.
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1 м.
Артур Будаев
Он ещё и рецидивист
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1 м.