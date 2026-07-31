Не в том месте, не в то время

По данным полиции, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, сначала врезался в пикап, мотоцикл и ещё один автомобиль, а затем столкнулся с придорожным магазином, повредив несколько припаркованных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии