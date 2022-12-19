МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    всех  отправить на личную встречу с Ельциным этих пидаров и леберастовУРАЛ В ОПАСНОСТИ:...
  • Зоя Копань
    Вообще то насчёт  сатанищма, так Екатеринбург во главе страны, не удивлюсь если заварушка типа"революция" начнётся в ...УРАЛ В ОПАСНОСТИ:...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    А почему это антироссийское гнездо еще существует? Повесить всех на площади вместе с мЕром.УРАЛ В ОПАСНОСТИ:...

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ США: ДЖО БАЙДЕН ДАЛ СТРАШНЫЙ ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОМ США: ДЖО БАЙДЕН ДАЛ СТРАШНЫЙ ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

ФОТО: SPYARM/SHUTTERSTОСK.СОM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Хозяин Белого дома Джо Байден выступил в роли ясновидящего, анонсировав в среду в Вашингтоне в речи на саммите США – Африка, что человечество столкнётся с "новой пандемией", которая, "несомненно, будет".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх